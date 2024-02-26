«Матроса и солдата» отреставрируют к осени

ГБУ «Парки и скверы» подписало контракт на выполнение работ по реставрации скульптурной композиции «Солдат и матрос» с единственным поставщиком — севастопольской компаний «Севпроектмонтаж». Завершить работы по сохранению объекта культурного наследия подрядчик должен к 1 октября 2024 года. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Исполнитель уже получил аванс в половину цены контракта. Проектную документацию на реставрационные работы стоимостью 57 млн рублей также разработала компания «Севпроектмонтаж».

Подрядчик должен произвести общестроительные и непосредственно реставрационные работы, полностью обновить наружные сети водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения. Благоустроить и озеленить территорию.

Данная компания известна в Севастополе по реставрации «Таврической лестницы» и обелиска «Городу-герою Севастополю» — он же «Штык и парус», работы на которых объявлены завершенными, но объекты до сих пор официально не открыты.

Строительство масштабного памятника Матросу и Солдату (именно в таком порядке он изначально назывался) было положено в 1972 году. Его расположение определяли исходя из эстетической красоты и максимально обзора с видовых площадок основных набережных. По замыслу архитекторов, это должен был быть комплекс включающий в себя парковую зону, музей истории обороны, освобождения Севастополя, монумент и вечный огонь.

Проектирование заняло не один год: несколько раз меняли ландшафтный дизайн; исследования грунта велись в течение трех лет; разработка композиции — пять. Возводить пьедестал под памятник начали в середине 1983 года.

Строительство монумента выполняли военные строители. До 1989 года памятник был готов на 72%, но деньги с развалом СССР закончились и стройки была приостановлена. В 1990 году памятник даже хотели снести, но в 21 веке все-таки достроили. В 2007 году состоялось официальное открытие 40-метрового монумента, который стал одним из визитных карточек Севастополя и частью культурного кластера на мысе Хрустальный, возведение которого должно быть завершено в 2025 году.