Ко Дню Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны заменят газовые плиты и колонки
Распоряжение произвести такую замену всем нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны дал 26 февраля на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев.
Из доклада его заместителя Евгения Горлова следует, что заявок на ремонт газовых плит от этой категории севастопольцев поступило всего две. В ходе совещания также прозвучало, что в 2023 году горхоз произвел замену аварийного газового оборудование на новое 16-и ветеранам ВОВ, в том числе поменяли 11 газовых плит и 8 проточных газовых нагревателей.
Между тем, М.Развожаев распорядился составить список нуждающихся ветеранов в такой замене и осуществить ее без ожидания каких-либо заявок.
– Давайте к Дню Победы все-таки еще раз проверим у всех, у кого там подходят сроки, возьмем да заменим им газовое оборудование за один год. Небольшие достаточно деньги, и мы решим вопрос раз и навсегда. По крайней мере, на какое-то обозримое будущее. Сделайте в этом году полностью, инвентаризацию проведите вместе с соцзащитой, – обратился к подчиненным М.Развожаев.