Ко Дню Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны заменят газовые плиты и колонки

Из доклада его заместителя Евгения Горлова следует, что заявок на ремонт газовых плит от этой категории севастопольцев поступило всего две. В ходе совещания также прозвучало, что в 2023 году горхоз произвел замену аварийного газового оборудование на новое 16-и ветеранам ВОВ, в том числе поменяли 11 газовых плит и 8 проточных газовых нагревателей.

Между тем, М.Развожаев распорядился составить список нуждающихся ветеранов в такой замене и осуществить ее без ожидания каких-либо заявок.

– Давайте к Дню Победы все-таки еще раз проверим у всех, у кого там подходят сроки, возьмем да заменим им газовое оборудование за один год. Небольшие достаточно деньги, и мы решим вопрос раз и навсегда. По крайней мере, на какое-то обозримое будущее. Сделайте в этом году полностью, инвентаризацию проведите вместе с соцзащитой, – обратился к подчиненным М.Развожаев.