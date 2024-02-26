Катерное сообщение с Инкерманом возобновят после согласования с военными

Речь идет о технической возможности доставить на место понтон, для чего необходимо согласование с представителями Черноморского флота.

– В основной части все работает в штатном режиме. Но по оперативной ситуации осуществить транспортировку понтона пока не получается. А так все готово, — сказал и.о. заместителя губернатора Павел Иено.

Как уже сообщалось, стационарный инкерманский причал был разрушен во время «шторма века», после чего было принято решение установить в Инкермане и на Михайловской батарее понтонные причалы. При условии, что их транспортировка будет согласована с военными.

– Когда все разрешения будут получены, сразу начнутся работы, – заверил П.Иено.

Два года назад из-за аварийного состояния причала было прекращено катерное сообщение между Инкерманом и центром Севастополя. С тех пор, чтобы добраться в город и обратно, инкерманцы пользуются автобусным сообщением. Это сложно, неудобно, а главное — очень долго.