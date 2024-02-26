ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области включили в Южный военный округ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ (ЮВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить следующее военно-административное деление РФ: <...> Южный военный округ — в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г.Севастополя», — цитирует документ ТАСС.

В феврале 2023 года на сайте Минобороны РФ была опубликована обновленная карта военных округов, согласно которой новые регионы России вошли в зону ответственности ЮВО.