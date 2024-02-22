Жилой комплекс на улице Генерала Крейзера достраивают

«Заместитель прокурора Ленинского района Алексей Литвин посетил строительную площадку на ул.Генерала Крейзера, осмотрел проблемный объект и обсудил с представителем застройщика вопросы завершения работ», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Разрешение на строительство жилого комплекса было выдано в марте 2014 года. По проекту кроме квартир там должны быть объекты торговли, офисные помещения и многоярусный паркинг. Застройщик ЖСК «Центр» собрал деньги у 50 пайщиков, и они не могут дождаться своих квартир уже почти 10 лет.

«На момент данной выездной проверки застройщиком проводилось обустройство фасада, пусконаладочные работы системы кондиционирования, по договору с подрядчиком выполнялось благоустройство территории, мероприятия по организации внутреннего электроснабжения и другие работы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.