Застройку двух КРТ на Сапун-горе одобрили единогласно

На заседании Градостроительного совета 21 февраля единогласно одобрили проекты комплексной застройки территорий «Сапун-гора-1» и «Сапун-гора-2». Более детальная проработка будет представлена на Архитектурно-художественном совете, пока же обсудили базовые параметры, в том числе технико-экономические.

Особо отмечено наличие на Сапун-горе еще одного участка, который предполагается органично вписать в зону застройки, с учетом принятых решений.

«Сапун-гора-1»

Концепция комплексного развития территории «Сапун-гора1» рассматривает участок площадью 39,7 га. Сейчас он разделен на 34 участка, территория имеет статус «земля сельхозназначения». Проект рассчитан на численность населения в 13 460 человек. Площадь планируемого жилья – 376 тыс кв метров

Исходя из этого, на данной территории предполагается разместить несколько кварталов многоэтажной (до восьми этажей) жилой застройки, два детских сада, школу на 1650 мест, какое-то среднее специальное учреждение (в соответствие с потребностями города), торговые и офисные здания, объекты обслуживания, встроенное медучреждение.

Застройка предполагается квартальным способом, без доступа транспорта в жилые дворы. Хранение гостевого и личного транспорта планируется посредством размещения его на открытых автостоянках многоярусных парковках в западной части участка, а также в подземных одноуровневых паркингах под территорией дворов.

Планируется размещение остановок общественного транспорта. Первые этажи домов будут отданы под объекты обслуживания.

Строительство обойдется ориентировочно в 5,4 млрд рублей, срок реализации – 10 лет, в 18 этапов, реализации каждого этапа — 2,5 года, со смещением в четыре месяца.

По предположению губернатора Михаила Развожаева, город должен получить от этого порядка 20 тысяч кв метров.

Члены Градсовета рекомендовали разработчикам полнее поработать с транспортниками, спланировать разворотные кольца, транспортные узлы, остановки общественного транспорта. Кроме того, при детализации архитектурных решений соотнести их с требованиями дизайн-кода Севастополя.

«Сапун-гора-2»

Втором участок застройки соединяется с первым общим озеленением.

Площадь участка – более 54 га, расчетное население – 27,5 тыс человек. Отсюда — более развитая общественная и социальная инфраструктура: две школы на 3080 мест, пять детских садов на 1540 мест, поликлиника, объекты общественно-делового назначения и обслуживания. Из спортивных объектов – спортплощадки, встроенные в общественные учреждения спортзалы.

Из прозвучавших рекомендация – включение в проект какого-то крупного многофункционального спортивного объекта, возможно, с бассейном, а также объекта культуры. В качестве последнего было предложено построить школу искусств.

Хранение личного и гостевого транспорта – на многоярусных парковках в западной части участка, будут и открытые автостоянки.

Так как эта территория попадает в стометровую охранную зону объектов культурного наследия, предполагается размещение протяженной парковой зоны, которая будет отделять территорию музея-заповедника от жилых кварталов. Правда, у этого участка – другой правообладатель.