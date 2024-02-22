Сжег автомобиль и деньги соперника

«В момент пребывания супруги в Крыму мужчина начал ее ревновать. Ревность оказалась не беспочвенной. После отдыха, в телефоне супруги им была обнаружена переписка с незнакомым мужчиной. Позже с помощью специальных приложений он выяснил, что жена переписывалась с директором того самого пансионата. В апреле 2023 года мужчина вновь наткнулся на переписку супруги с владельцем пансионата. В этот раз он решил действовать противоправно», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Республики Крым.

Супруг решил отомстить сопернику. Он попросил у знакомого автомобиль и поехал в Крым. Но пути заехал в поселок Зуя Белогорского района и украл регистрационные знаки с чужого автомобиля ВАЗ 2106. Так ревнивец планировал «замести следы». Затем он приехал в курортное село Мысовое Ленинского района, где и располагался тот самый пансионат.

«На территории пансионата он увидел автомобиль Volkswagen Touareg, который по его предположениям принадлежал владельцу данного пансионата. У подсудимого была с собой горючая жидкость, которой он облил автомобиль и поджег. В результате возгорания автомобиль и все имущество в нем было уничтожено огнем», — раскрыли подробности дела в суде.

Вот только оказалось, что пострадавший хранил в машине пять миллионов рублей. Да и сам автомобиль стоил более 4,4 млн рублей, то есть общая сумму ущерба достигла почти 9,5 млн рублей.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и просил строго его не наказывать. И суд сжалился, назначив ревнивому супругу два с половиной года условного срока. Правда, деньги в размере 9,5 млн рублей ему все-таки придется выплатить потерпевшему, да еще и семь тысяч рублей за моральный ущерб. А вот кого из мужчин в результате выбрала женщина, к сожалению, осталось неизвестным.