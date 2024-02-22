Разъяснили, как подать заявление на компенсацию за разрушенное обстрелом имущество

Департамент внутренней политики Севастополя разъяснил алгоритм действий жителей, имущество которых пострадало в результате террористических обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период проведения специальной военной операции.

Механизм простой и прозрачный

Финансовую помощь окажут «физическим лицам — собственникам жилых либо нежилых помещений, если поврежденные нежилые помещения являются местом постоянного проживания, и в собственности данных лиц отсутствуют жилые помещения».

Какая потрясающая словесная эквилибристика: «нежилые помещения, которые являются местом постоянного проживания»! А ведь у «нежилого помещения» есть определение — нежилым оно считается в противопоставление жилому и означает не предназначенное для постоянного проживания.

Кроме этого деньгами помогут пострадавшим, чье «имущество первой необходимости было полностью или частично утрачено в результате вражеских атак или террористических актов».

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.12.2019 №1928, к имуществу первой необходимости относятся: холодильник, газовая плита, шкаф для посуды, столы, стулья, кровати, диваны, телевизоры, радиоприемники, насосы для подачи воды, водонагреватели, отопительные котлы, печи.

Так вот, для определения размера финансовой помощи, если в ваш дом, не дай бог, попали обломки ракеты или беспилотника, распоряжением губернатора Севастополя от 26 сентября 2023 года создана специальная городская комиссия. Кроме нее созданы еще и муниципальные комиссии, которые занимаются фиксацией материального ущерба.

Для получения финансовой помощи пострадавший должен лично подать в администрацию внутригородского муниципального образования заявление и следующие документы: копию паспорта гражданина РФ; документы, подтверждающие право собственности на жилое, нежилое помещение; справку о составе семьи. При этом заявление нужно подать не позднее шести месяцев со дня повреждения имущества.

Муниципальная комиссия проведет проверку представленных документов, осмотрит имущество и составит акт. Документы передадут в городскую комиссию, которая должна принять решение о размере финансовой помощи либо об отсутствии оснований для ее оказания.

Отказать пострадавшим могут в «случае отсутствия документов или информации, подтверждающих законность возведения жилого, нежилого помещения». А также в случае, если разрушения не связаны с вражескими обстрелами; если по данному объекту уже обращались в комиссию и было принято решение; если комиссия не зафиксировала материальный ущерб; если в собственности заявителя поврежденных нежилых помещений имеются жилые помещения; если жилые помещения не являются местом постоянного проживания физических лиц; если выявлены несоответствие информации, которая содержится в представленных документах, сведениях, полученных по результатам их проверки комиссией; если обратились за помощью позже шести месяцев со дня повреждения имущества.

Подавайте заявления, рассмотрим

В материале «Поврежденный во время ракетной атаки дом хозяин восстанавливает сам» «Севастопольская газета» рассказала, что во время ракетной атаки украинских вооруженных сил на Севастополь обломки сбитой ракеты рухнули на хозяйственные постройки частного дома на ул.Уральской, недалеко от ЦУМа. Пострадавший мужчина, который во время обстрела, был ранен, вылечился и приступил к восстановлению разрушенного хозяйства, обратился в редакцию с просьбой помочь разобраться положена ему компенсация или нет.

На запрос газеты в департаменте внутренней политики ответили: ««Гражданин [...] может подать заявление лично, через законного или уполномоченного представителя, в муниципальную комиссию, созданную в местной администрации Гагаринского муниципального округа». Его заявку рассмотрят.

Документ откорректировали

Статья на сайте «Севастопольской газеты» была опубликована 14 февраля. В тот же день в департамент внутренней политики ушел и информационный запрос редакции с просьбой, разъяснить алгоритм действий для пострадавших от обстрела.

А 16 февраля, на сайте правительства Севастополя было размещено распоряжение губернатора города о внесение изменений в его же распоряжение от 26 сентября 2023 года о создании комиссии по определению размера финансовой помощи... Именно на него ссылается департамент внутренней политики, описывая алгоритм действий жителей, которые пострадали при ракетных атаках.

Главное изменение, которое внесли в пункты сентябрьского распоряжения, — это формулировка «нежилые помещения», которых в изначальном варианте не существовало.

Постановление подкорректировали, но хватит ли сил у пострадавших, чтобы пройти все бюрократические процедуры?