Проектируют проезд между улицей Гоголя и Кожанова

Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство автомобильной дороги «Проезд ул.Гоголя – ул.Кожанова».

Подрядчик — ООО «Эллада» должно до конца 2024 года за 7,5 млн рублей выполнить проект двухполосной дороги длиной 115 метров. Проезд на самом деле пройдет от заправки на перекрестке пр.Генерала Острякова с ул.Олега Кошевого до улицы Кожанова по территории бывшего механического завода. Там сейчас находятся автомойки, шиномонтаж и заведение общепита «Батя жарит».

Такое решение значительно разгрузит сложный перекресток на пересечении улиц Хрусталева, Кожанова и Нины Ониловой, находящийся в 200 метрах от проектируемого проезда.