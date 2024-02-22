МРЭО будет работать 23 и 24 февраля
Госавтоинспекция Севастополя сообщила о графике работы регистрационно-экзаменационного подразделения в праздничные дни февраля.
В МОЭРТНиРАС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, приему экзаменов будет осуществляться:
— 23 февраля — с 8.00 до 17.00;
— 24 февраля — с 8.00 до 15.30.
Подать заявление на получение государственных услуг можно при помощи Единого портала госуслуг или с использованием системы управления электронной очередью, реализованной в подразделении.
Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что МРЭО находится по адресу: улица Паршина, 29.