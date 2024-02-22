Медики Севастополя сами участвуют в нацпроекте «Демография»

На сегодняшний день в декрете находятся около 100 врачей и примерно 200 медсестер, работающих в медицинских учреждениях города.

— Есть у нас, знаете, такая хорошая «эпидемия». В национальном проекте «Демография» медики, как ни странно, хорошо участвуют. У нас около 100 врачей находятся в декрете, и почти 200 — среднего медицинского персонала, — рассказал заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин в эфире ЦУР.

Такая «эпидемия» ухудшает доступность медицинской помощи, особенно амбулаторного звена. Но в целом, по словам А.Кулагина, в севастопольской медицине наметилась положительная тенденция: врачи из других регионов продолжают приезжать. Так, в прошлом году, на работу приехало 16 врачей и 134 человека среднего медперсонала. В ближайшее время должен увеличиться штат сосудистых хирургов. Также ожидается приток кадров через несколько лет, когда абитуриенты, поступившие в медвузы по целевой квоте, вернутся в Севастополь.

— На кафедру лечебного дела поступило 50 человек. Они учатся, мы с ними благополучно работаем, у нас они уже прошли практику. Сейчас мы получили порядка 300 анкет наших выпускников 11 классов на целевую квоту, — сообщил А.Кулагин.