Мастер-план по застройке бывшего мототрека опять отклонили

Предложение по комплексному развитию территории в районе Фиолентовского шоссе, 4 на заседании Градостроительного совета отправили на доработку.

Территория бывшего мототрека у авторынка хотят застроить семиэтажками на 1260 квартир, увеличив минимальные высотные отметки с 31 до 36 метров над уровнем моря.

Как пояснил представитель разработчика ООО «Ахтиарпроект» Александр Новиков, мототрек был создан в 80-х годах прошлого века и использовался для проведения даже всероссийских соревнований по спидвею, но пришел в полный упадок и не подлежит восстановлению. На предыдущем Градсовете данная территория была определена как перспективная для комплексного развития территория и учтена в ПЗЗ (правила землепользования и застройки).

Новые проектировщики расширили границы территории разработки, с выделением городской земли для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако основная часть участка все же предложена под застройку многоквартирными жилыми домами, с пристроенным детским садом, школой на 600 учащихся по улице Университетской, 2 и подземными паркингами, деловым центром и парковками.

Камнем преткновения при обсуждении стал вопрос о необходимости построить на данной территории большой спортивный объект.

— Мы несколько раз рассматривали эту территорию и говорили, что это объект спорта. Жилье четко отметалось! Пожалуйста, сделайте там объект спорта и какую-то коммерческую недвижимость. Я впервые услышал, что проект планировки территории одобрен. Жители категорически против! — обратился к докладчику председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

Губернатора Михаила Развожаева больше заинтересовал вопрос о существовании на сопряженной территории частного авторынка. Он согласился с тем, что ядром микрорайона должен стать спортивный объект.

— Меня больше смущает, что там будет с авторынком. Рынок автомобильный надо вовлекать туда, выкупать его. Иначе, какая это комплексная застройка. Большой спортивный объект, а вокруг все это пространство должно быть как-то преобразовано, — отреагировал М.Развожаев.

Большинством голосов представленный проект отправили на доработку.