Художественную школу могут разместить в новом доме на Гоголя

Идея разместить Севастопольскую художественную школу в жилом доме, который планируется построить на месте разрушенного хлебозавода на улице Гоголя, возникла в процессе обсуждения мастер-плана на заседании Градостроительного совета.

Директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев отреагировал на представленный проект репликой, что многострадальная художественная школа больше 60 лет не имеет нормального здания.

— Была надежда на мыс Хрустальный, но там участка не дали, на Красном спуске — тоже нет. Выделенные площади в Школе искусств в Херсонесе — не наши, мы там арендаторы. Это не свой дом. Севастопольская художественная школа имеет большие традиции и достойна своего дома. Возможно, в качестве социальной нагрузки можно было бы построить небольшое здание для нашей школы, — обратился А.Бурцев к разработчикам и членам Градсовета.

На вопрос, о какой площади идет речь, директор школы ответил, что сейчас на Ленина они уже 60 лет занимают 150 квадратов, но нужно хотя бы тысяча и в центре города.

Представлявший мастер-план руководитель ООО «АПБ «Основа» Максим Стрецкис сказал на это, что как раз тысяча квадратных метров — это первый этаж дома, предназначенный для коммерции. По его словам, это вопрос переговоров с застройщиком.

— Почему бы и нет. Мы можем это обсудить, будет самая элитная художественная школа в стране. Наши дети достойны лучшего, — отреагировал на диалог губернатор Михаил Развожаев.

Он предположил, что это может быть не отдельное здание, а помещение на первом этаже дома, и А.Бурцев с ним согласился, уменьшив потребность в площади до 700 кв.м.

По словам М.Развожаева, квартиры повышенной комфортности городу в социальных целях в этом доме точно не нужны, зато художественная школа в качестве социальной нагрузки была бы кстати.

— Неплохая идея, надо ее обсудить с инвестором, в рамках КРТ (комплексного развития территорий. — Прим.ред.). Там, скорее всего, сложно будет отдельное здание построить. А вот вписать в существующее, с отдельным входом... И все будут понимать, что там художественная школа. Давайте подумаем! — настроил глава города членов Градсовета.