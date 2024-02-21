В освобожденных Авдеевке и Крынках подняли российские флаги

Российскому Генштабу удалось провести операцию по освобождению Авдеевки с минимальными потерями, доложил глава Минобороны Сергей Шойгу Президенту Владимиру Путину 20 февраля. Кроме того, министр отметил вклад 810-й бригады в зачистке Крынок.

«Грамотные действия командования, — безусловно, если мы говорим об Авдеевке, там это были дерзкие действия, — то здесь это планомерная, каждодневная, системная работа, которая позволила и удержать, и закрепиться, и не позволить противнику развить, расширить плацдарм. Хотя работа, прямо сказать, была очень непростая, потому что с [того] берега шли постоянные обстрелы, очень активно работала артиллерия, очень активно работали FPV-дроны и беспилотники», — цитирует слова С.Шойгу пресс-служба Кремля.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Также глава Минобороны отметил вклад добровольческой бригады «Ветераны» во взятие Авдеевки и заявил, что «Крынки зачищены». Российские войска расположились фактически по всему побережью рек Крынки и Конки.

«Достойно себя проявили десантники и 810-я бригада морской пехоты», — доложил С.Шойгу президенту. В освобожденных Крынках морпехи 810-й отдельной бригады Черноморского флота установили российский флаг.

Бои в районе Крынок шли с осени прошлого года.

«Крынки взяты! И вновь мы слышим о наших морпехах из 810-й бригады, которые проявили себя на одном из сложнейших направлений. Гордимся нашими воинами!» — написал в соцсети губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он перечислил севастопольцев, «кто геройски погиб в районе Крынок, не дожив до этого важного дня. Это Никита Мечтанов, Вячеслав Пастухов, Валерий Стадниченко, Иван Серебрий, Евгений Левенец и Константин Бондаренко».

С первых дней спецоперации военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота находятся на передовой. Морпехи успешно выполняют задачи, подтверждая девиз: «Где мы, там — победа!»