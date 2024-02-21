В Ласпи на деньги гранта строили, как хотели

За незаконное строительство в особо охраняемой природной территории наказан руководитель фирмы, получивший на это грант.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку использования субсидии, выданной управлением туризма на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе.

Как выяснилось, в нарушение требований экологического законодательства получатель гранта разместил в границах особо охраняемой природной территории — государственного природного заказника «Ласпи» — свайные бетонированные конструкции. Теперь это «два недостроенных сооружения туристического назначения».

В отношении руководителя фирмы-грантополучателя было возбуждено административное дело за нарушение условий предоставления субсидий. Рассмотрев материалы дела, Главное контрольное управление города Севастополя оштрафовало виновное лицо на 10 тысяч рублей. Кроме этого прокуратура добивается сноса недостроя за счет грантополучателя. Сообщается и о возбуждении уголовного дела по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории.

Севастополь в 2022 году получил 150 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Управление туризма выдавало гранты на «создание модульных некапитальных средств размещения» — глэмпингов. Предполагалось, что при такой поддержке будет построено не менее 99 модульных средств размещения. Размер компенсации на один модуль — гламурный шатер или фанерный домик — до 1,5 млн рублей. В рамках одного проекта нужно построить не менее десяти круглогодичных модулей.

Но почему-то большинство грантовых глэмпингов (построенных или недостроенных) размещалось в самых неподходящих для этого местах: в охраняемых природных территориях — урочищах Ласпи и Батилиман, а также в районе городского парка «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя.