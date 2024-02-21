Усиливают контроль за кокаином, вьюнками и ведьминой травой

По инициативе МВД России правительством РФ установлены меры государственного контроля в отношении 10 новых наркотических средств, двух психотропных веществ, а также трех наркосодержащих растений.

Как сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю, к данным наркотикам, относящимся к классам синтетических каннабиноидов, триптаминов, наркотических анальгетиков и бензодиазепинов, отмечается повышенный интерес на пронаркотических интернет-площадках. При этом факты их криминальных изъятий уже фиксировались, как на территории Российской Федерации, так и в ряде европейских стран.

Постановка под контроль растений: гармала (ведьмина трава), ипомея трехцветная и турбина щитковидная» (оба — вьюнки), содержащих наркотические вещества «гармин» и «эргин» обусловлена необходимостью предотвращения их незаконного культивирования и оборота на территории Российской Федерации.

Одновременно с этим для указанных веществ и растений определены размеры, необходимые для уголовно-правовой квалификации преступлений, связанных с их незаконным оборотом.

Усиливаются меры госконтроля в отношении кокаина, являющегося одним из самых распространенных в Европе наркотиков, стабильное увеличение объемов изъятий которого отмечается в последние годы.

На ряд наркотиков вносятся изменения в государственные квоты, в пределах которых осуществляется их производство, хранение, ввоз (вывоз).

Химические наименования двух наркотических средств приведены в соответствии с рекомендациями номенклатуры Международного союза теоретической и прикладной химии.