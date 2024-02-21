Эту улитку знает каждый из нас. Она — непременная часть крымского пейзажа: степей, гор, клумб и огородов. Изящная по форме, миниатюрная белоснежная спиралевидная улитка, брефулопсис башневидная цилиндрическая является крымским эндемиком и обитает на полуострове почти повсеместно.

Крымский эндемик

Итак, брефулопсис — это наземный моллюск, в последние годы активно распространяющийся по другим близлежащим территориям.

Этакая улитка-путешественница, о которой «Севастопольской газете» рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Леонов.

В первую очередь он сообщил, что крымские наземные улитки могут быть двух видов, они обитают в разных частях Крыма и сильно отличаются. Речь идет о брефулопсисе цилиндрическом и брефулопсисе двузубом.

Другое дело, что в современной систематике на это особо не обращают внимание, считая брефулопсис одним видом, но довольно изменчивым.

Так или иначе, но в Крыму этих моллюсков можно увидеть повсюду, они, как трава в крымской степи, при том, что эти самые травинки, веточки и стебли растений для них, что называется, и стол, и дом.

По словам С.Леонова, заползание на травинки — никакой не улиточный каприз, а способ спастись от жары и излишнего нагрева.

— Улитки поднимаются по сухим травинкам повыше, спасаясь от перегрева. В результате на отдельных травинках и веточках образуются целые улиточные грозди. Еще одним средством спасения является их белый цвет, способствующий лучшему отражению солнечного света, — рассказал С.Леонов.

Еще одна особенность брефулопсиса характерна для всех наземных моллюсков, это так называемый отрицательный геотаксис. Иначе говоря, улитки инстинктивно стараются ползти вверх. Правда, когда холодно, они, наоборот, закапываются.

Дважды в год улитки впадают в спячку — зимой и летом. В это время они не растут, не питаются, то есть пребывают в полном анабиозе.

Скопление улиток на ветках или травинках в виде гроздей — верная примета того, что моллюски безмятежно спят.

Любители засухи

Брефулопсис считается улиткой открытых мест обитания, моллюски живут в степи, а могут забираться довольно высоко в горы. Разве что в лесу их не встретить.

В последнее время они распространяются и на другие территории, причем их встречают на существенном расстоянии от Крыма.

— Представить, что эта малютка может самостоятельно проползти тысячу километров, довольно трудно. Ее перемещению способствует человек, который перевозит отдельные особи, например, вместе с грунтом или с каким-то иным грузом. Попадая в новое место, моллюски начинают там размножаться при наличии подходящих условий, — продолжил С.Леонов.

По его информации, наличие влажности для наших улиточек (так и хочется назвать их понежнее) не является очень уж важным условием, они — любители засухи.

— Да, улитки распространены сейчас довольно широко, но больше локально — куда попали, там и встречаются. Крым, между тем, остается основной территорией их распространения, — пояснил ученый.

Полезные улитки

Он также рассказал о смысле существования брефулопсиса в окружающей природе.

Как оказалось, моллюски, как и все другие живые существа на планете, являются частью сложной биологической системы. Улитки могут быть пищей для некоторых видов птиц или жуков, они также поедают грибы, разлагающуюся траву или молодые побеги.

Фекалии от улиток, как и любые другие фекалии, являются хорошим удобрением для почвы. Разлагая растительные остатки и пропуская их через свой кишечник, они способствуют ее плодородию.

Возможно, стоит помнить об этом и постараться не наступить на гроздья моллюсков, облепивших очередной стебелек, ради всего лишь приятного уху легкого хруста нежных раковин.