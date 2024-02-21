Участникам СВО выделят землю рядом с Английским мемориальным кладбищем

Участникам специальной военной операции нарежут 125 земельных участков по четыре сотки для строительства жилья в районе Каткартова холма — между Лабораторной и Делагардовой балками.

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя определился с территорией и начал разработку планировочной документации по предоставлению земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе.

Для этих целей выбран участок в пять гектаров в районе Сапун-горы по соседству с садовыми товариществами и недалеко от Английского мемориального кладбища.

Разработчиком планировочной документации назначен подведомственный департаменту архитектуры ГАУС «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды».

По данным на начало 2024 года в очереди на получение бесплатных земельных участков в Севастополе стояло более семи тысяч участников СВО и членов их семей, имеющих право на такую льготу.