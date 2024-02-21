Школу на улице Верещагина строят не спеша

Севастопольская прокуратура проверила, как продвигается строительство школы в районе 5-го км Балаклавского шоссе. Объект готов на 48%. Но такая же цифра озвучивалась и в конце 2021 года, и в августе 2022-го.

На сегодняшний день строители завершают монтаж крыши и устанавливают окна. Прокурор Ленинского района Антон Кугатов заявил подрядчику о необходимости ускорить строительство, обсудил дальнейший план и порядок выполнения работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Контракт на строительство школы был заключен с АО «Севастопольстройпроект» еще в ноябре 2020 года. Сдать ее должны были к апрелю 2022 года. Но спустя некоторое время работы на стройке приостановили. Выяснилось, что нужно провести дополнительные изыскания и пересчитать стоимость контракта. Сейчас он составляет более 900 млн рублей. Школу обещают достроить до 27 декабря 2024 года.

Школа на ул.Верещагина рассчитана на 700 детей. Здесь будут фотолаборатория, музыкальная студия, тренажерный и хореографический классы и даже тир для стрельбы из пневматического оружия.