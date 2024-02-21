Пьяный мужчина сам себе хотел сделать МРТ

Росгвардейцы задержали хулигана, который ночью зачем-то залез в медицинский центр МРТ в центре Севастополя. Мужчина не смог объяснить причины своего поступка.

«Ночью поступил сигнал «тревога» из медицинского центра магнитно-резонансной терапии, расположенного в самом центре города-героя. В течение трех минут наряд Росгвардии прибыл на охраняемый объект», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Выяснилось, что 36-летний нетрезвый местный житель повредил входную дверь медцентра и проник внутрь. Увидев росгвардейцев, злоумышленник стал вести себя агрессивно и оказал сопротивление.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам отдела полиции по Ленинскому району Севастополя.