На месте хлебозавода на ул.Гоголя построят клубный дом

На месте давно неработающего хлебозавода собираются построить жилой дом клубного типа, с квартирами повышенной комфортности.

Мастер-план будущего объекта 21 февраля на заседании Градостроительного совета представил директор ООО «АПБ «Основа» Максим Стрецкис. На Градсовет проект был вынесен из-за расположения земельного участка в центре Севастополя, а также из-за необходимости изменения его целевого назначения.

В прошлом — городская окраина

Объект расположен на стыке современной и исторической части города, на ул.Гоголя, 16.

Именно в этом месте улица Академика Крылова, вплоть до 1930 года Севастополь заканчивался. У здания бывшего судостроительного техникума располагался городской овраг, за которым начиналась городская окраина. В 1930 году территорию за оврагом определили под хлебозавод №2, который просуществовал до 2015 года.

До начала Великой Отечественной войны в планы развития Севастополя, в основном, имели направление на восток, но с появлением первого послевоенного генплана было определено новое направление развития — на юг, в сторону Балаклавы.

Таким образом, функционирующий на тот момент хлебозавод был сохранен из-за отсутствия экономической целесообразности его выносить.

Сохранить дух улицы

Нынешний проект застройки данной территории основывается на поиске компромисса между современностью и стремлением сохранить дух улицы Гоголя.

Мастер-план включает реновацию территории завода, со строительством жилого дома, который, согласно проекту, имеет сложную конфигурацию в плане и состоит из пяти разноэтажных блоков — по четыре и семь этажей. При планировании архитекторы также решили запроектировать классический закрытый двор, присущий центральной части города.

На минус первом этаже расположится подземный паркинг, отделенный от квартир первого этажа техподпольем. На первом этаже разместят квартиры, приемно-вестибюльную группу и нежилые помещения функционального назначения для коммерческого использования.

Со второго по последние этажи расположены квартиры повышенной комфортности, в том числе шестикомнатные площадью 240 кв.метров. Есть трех- и четырехкомнатные. В каждом подъезде запроектирована большая комфортная лестница.

Вход в коммерческую часть здания — со стороны ул.Гоголя и частично с ул.Академика Крылова. Входы в жилую часть здания предусмотрены через подъезд со стороны двора и через парадный сквозной центральный вход. Во внутренний двор можно будет попасть через калитку в северо-восточной части участка, через центральный вестибюль первого этажа и через проходную арку, разделяющую первый и пятый блоки.

Архитектура жилого дома — отсылка к классическому стилю исторической застройки центральной части города, возродившегося после войны.

На 130 квартир — 376 жильцов

Общая площадь надземной части жилого дома — 15,55 тысяч кв.м. Всего будет 130 квартир, 376 жильцов, 170 машино-мест паркинга из расчета 1,3 на одну квартиру.

Предусмотрено 1300 кв.м коммерческих помещений на первом этаже, при примерном количестве работающих — 130-140 человек.

Фасад отделают натуральным камнем в сочетании с современной системой остекления. Крыша дома запроектирована скатной, с встроенной мансардой. Проектировщики обещают, что высота здания не превысит существующую застройку и органично впишется в нее

Благоустройство участка включит бульварную часть по ул.Гоголя, ныне стесненную забором бывшего хлебозавода.