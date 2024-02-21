Аквариум объявил вознаграждение за поимку рыбы-группера

Для сохранения черноморских биологических ресурсов и избежания экологической катастрофы администрация Алуштинского аквариума призвала рыбаков приносить выловленные экземпляры редкой рыбы в их учреждение.

Сообщение об этом размещено в социальной сети. По словам работников аквариума, хищная рыба попала в Черное море случайно. Этот вид морских обителей опасен и прожорлив.

«Эти рыбки очень много едят и они случайно попали в Черное море. Это не наши жители. Они вырастают до 50 см а некоторые их братья до двух метров. Если рыбы размножатся, то могут съесть всю кормовую базу для более мелких видов... и устроить экологическую катастрофу», — написано в сообщении.

Сотрудники аквариума призвали рыбаков, которым повезет поймать группера, не относить улов домой, а передать его в аквариум за вознаграждение: «Уважаемые рыбаки, если словите такую рыбу, не ешьте, а привезите в алуштинский аквариум! С нас вознаграждение».

Как уточнила сотрудница аквариума, двух рыб им уже доставили, они размещены в отдельном аквариуме.

Группер — один из самых необычных морских обитателей, относится к семейству каменных окуней. Ученым известно о 90 видах этой рыбы, которые населяют воды Красного и Средиземного морей, встречаются в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Некоторые особи настоящие гиганты массой в полтонны и длиной до трех метров. Встречаются также виды, размер тела которых не превышает нескольких десятков сантиметров.