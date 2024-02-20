Задержали дачного вора

39-летний мужчина приехал в Севастополь с хорошими намерениями. Он планировал устроиться разнорабочим на стройку. Но денег ему не хватало, поэтому он решил пополнить бюджет кражами. Злоумышленник забирался на дачные участки, разбивал окна и брал все, что можно унести, сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Крыму и Севастополю.

Сотрудники полиции вычислили домушника и установили, что он как минимум обворовал четыре дачи. Общая сумма ущерба оценивается в размере 30 тысяч рублей. При силовой поддержке СОБР «Сокол» Росгвардии совместно с сотрудниками уголовного розыска мужчину задержали. По месту его проживания изъято похищенное. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе УМВД России по Севастополю уточнили, что мужчина из Ростова уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон и нарушение ПДД. В Севастополе он познакомился с местной жительницей и жил у нее.