Собственные доходы бюджета Севастополя выросли из-за легализации туристической отрасли

Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 19 февраля отчитался губернатор Михаил Развожаев.

На вопрос, что стало причиной столь стремительного роста, губернатор ответил, что это произошло из-за легализации туристической отрасли во время ковида.

– ... за счёт мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощённая система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учетом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут, – пояснил М.Развожаев.

По его словам, несмотря на существующие непростые обстоятельства, городская экономика выходит на бюджет 86,3 миллиарда рублей. Разумеется, это преимущественно, безвозмездные федеральные поступления и помощь от Правительства Москвы.

При этом он назвал сумму собственных доходов города, которая составила 27,8 миллиарда рублей.

«Если сравнить с 2020 годом, это 67,5 процента прирост. То есть мы фактически выходим уже на удвоение бюджета за последние три года, – доложил М.Развожаев.