Садовым товариществам помогут выровнять дороги

«Однако возможность оплатить работы есть не у всех, зачастую это неподъемная задача. Нужно проработать и пересмотреть региональные нормативные акты так, чтобы можно было включить дороги в СНТ в общий план по грейдированию. Бросить граждан один на один с этой проблемой мы не можем», — процитировала пресс-служба республиканского правительства заявление главы Крыма Сергея Аксенова.

В конце прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил дептрансу и горхозу в 2024 году «тщательно проработать вопрос ремонта ненормативных дорог, которые не стоят на балансе у ведомств» и выделить на их ремонт средства из городского бюджета. Речь шла про дороги, которые являются подъездами к СНТ и ИЖС.

Грейдирование — выравнивание дороги с целью получения нужного профиля и уклона.