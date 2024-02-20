ПСБ приглашает ИТ-специалистов Крымского полуострова на митап по разработке в финтехе

Митап для ИТ-специалистов Крымского полуострова, посвященный продуктовой разработке в сфере финансовых технологий, проведет в Севастополе ПСБ.

Эксперты Цифровой лаборатории банка расскажут, как находить нестандартные подходы в решении задач и совершенствовать хард- и софт-скиллы, а также обсудят с участниками последние тренды ИТ-сферы, поделятся успешными кейсами по разным направлениям: от системного анализа до DevOps.

Участники митапа смогут пообщаться со спикерами в неформальной обстановке, обменяться опытом и получить рекомендации по работе. Встреча будет полезна представителям ИТ-сферы, фронтенд- и бэкенд-разработчикам, QA-инженерам, тестировщикам, DevOps-инженерам, выпускникам технологических вузов.

Митап пройдет 2 марта, в конференц-зале отеля «Аквамарин» (Севастополь, ул.Парковая, 11). Начало мероприятия – в 12.00.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте https://psb-meetup.ru/sevastopole.

Это уже пятый митап, который ПСБ организует в Севастополе. Традиционно мероприятия собирают большую аудиторию и выступают площадкой для общения и обмена опытом между специалистами ИТ-сферы Крымского полуострова.