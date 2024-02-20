План по инвестициям в Севастополе сильно перевыполняется

«Если говорить по инвестициям, это ключевой показатель, по первому кварталу оценка была 26,3 миллиарда, то есть это бюджетных [средств] 10,1 миллиарда и внебюджетных 16,2 миллиарда. 96 миллиардов за год инвестиций. Мы сильно перевыполняем», – отчитался М.Развожаев.

Он напомнил, что серьезная доля инвестиций приходится на проекты культурного кластера, который по поручению Президента строится на мысе Хрустальном, уточнив, что эти инвестиции считаются внебюджетными, но остальные проекты тоже подтягиваются.

На вопрос Президента о стоимости кластера, М.Развожаев сказал, что сейчас уже общий объем финансирования – порядка 70 миллиардов, это те параметры, которые сегодня согласованы и утверждены по всем объектам.

Еще два озвученных губернатором показателя – 203 миллиарда ВРП (валовый региональный продукт) и индекс промышленного производства, который прогнозировался на уровне 107%, но уже составил 111%.

«То есть, мы даже по промышленному производству подтягиваемся», – отрапортовал губернатор.

Он также напомнил, что государственная программа продлена до 2027 года, с перспективой до 2030-го, что позволяет Севастополю развиваться опережающими темпами. Похвалы Президента удостоился и показатель кассового исполнения, составивший 100%.

В развитие темы М.Развожаев озвучил построенные за 2023 год объекты: поликлиника в Казачьей бухте на 320 посещений, четыре детских сада, три ФОКа, один из которых с бассейном – в Инкермане, а также кадетский корпус Следственного комитета имени Истомина.

«Был первый корпус, спальный и учебный, построили второе общественно-деловое здание, которое для всего города работает, прекрасное тоже здание, осталось там немножко благоустройство закончить», — сказал глава Севастополя.