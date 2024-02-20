Открыли «Парту Героя» в честь Валерия Стадниченко

В гимназии №8 на ул.Хрусталева появилась «Парта Героя» в память о выпускнике. Валерий Стадниченко был участником СВО и погиб в ноябре прошлого года.

«Наш сын всегда говорил нам, что, если не остановить зло, оно придет в наши дома, в наш город. Он был добрым человеком, он отдавал людям все, и я хочу пожелать всем тоже наполнять свою жизнь добротой и любовью», — сказала мама В.Стадниченко на мемориальном мероприятии.

В.Стадниченко — правнук героя Великой Отечественной войны Георгия Лимаренко — в первые дни спецоперации ушел на фронт добровольцем. Служил в 810-й бригаде, сражался за освобождение завода Ильича в Мариуполе, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в Херсонской области. Награжден медалями и, посмертно — Орденом мужества, сообщили в пресс-службе севастопольского отделения «Единой России».

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память». До 23 февраля в Севастополе откроют еще пять «Парт Героев».