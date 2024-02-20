Население Севастополя продолжает расти, а уровень безработицы снижаться

Несмотря на происходящие в Севастополе непростые события, в город продолжают приезжать люди, сообщил 19 февраля Президенту России Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он напомнил, что на стенде Севастополя, установленном на выставке «Россия», фигурировала цифра 561 тыс человек, зарегистрированных в городе.

«Вы тоже обратили внимание на динамику прироста населения, сегодня 561 тысяча человек зарегистрирована в городе, то есть постоянно растет, несмотря на сегодняшние события, условно говоря, хотя в прессе иногда их преподносят как очень страшные и опасные, тем не менее люди не покидают Севастополь», — сказал М.Развожаев.

Он заверил президента, что севастопольцы ничего не боятся и никуда не уезжают.

Губернатор также отчитался об уровне безработице в городе, назвав ситуацию уникальной, поскольку, здесь этот показатель ниже, чем в целом по стране.

«Да, на 1,4 процента ниже, чем в 2022-м, и на 0,4 ниже общероссийского, 2,6 у нас сейчас уровень безработицы», — отчитался М.Развожаев.