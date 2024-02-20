На лекции приглашают всех желающих

В городской «Точке кипения» на площадке СевГУ стартовала серия лекций в преддверии 10-летия Русской весны. Лекции читают преподаватели Севастопольского государственного университета.

«В рамках совместного проекта СевГУ и филиала Российского общества «Знание» для всех желающих будут проходить встречи-лекции об истории Новороссии, истории Севастополя в истории России, духовно-нравственных ценностях и многом другом», — сообщили в пресс-службе СевГУ.

Уже состоялась лекция кандидата исторических наук Вадима Хапаева. 19 февраля он рассказывал о Новороссии: от князя Потемкина до наших дней. Впереди — еще четыре встречи.

21 февраля в 16.00 заведующий кафедрой «Теология и религиоведение» Аркадий Бояркин прочитает лекцию «Россия как хранитель традиционных духовно-нравственных ценностей».

26 февраля в 16.00 пройдет встреча с доктором политических наук Еленой Максимовой». Тема беседы — «Стратегические государственные планы».

5 марта в 16.00 всех желающих приглашают на лекцию «История Севастополя в истории России». Ее прочитает заведующая кафедрой «Всеобщая история и мировая культура» Елена Бойцова.

13 марта в 16.00 профессор Сергей Данильченко познакомит присутствующих с «Ценностно-мировоззренческими основами Российского государства».

Все лекции пройдут в «Точке кипения» на набережной Корнилова, 1. С собой нужно взять паспорт.