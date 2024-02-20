На Константиновской батарее новая экспозиция

«Теперь подробнее узнать о тонкостях сражения «Азова» и «Меркурия», а также о жизни Лазарева и Казарского можно будет в музейно-выставочном комплексе РГО «Константиновская батарея». Экспозиция «Потомству в пример» создана за счет средств гранта Русского географического общества», — сообщили в Севастопольском отделении РГО.

Кроме того, достойное место на выставке занимают Георгиевский Андреевский флаг периода 1827-1856 годов, схемы сражений, картины и другие экспонаты. Посетители смогут узнать подробности о подвигах брига «Меркурий» и линейного корабля «Азов».

Подвиги «Меркурия» и «Азова»

В РГО напомнили, что знаменитый бой брига «Меркурий» состоялся 14 мая 1829 года: русский корабль столкнулся в превосходящей по численности турецкой эскадрой недалеко от пролива Босфор. Бриг «Меркурий», которым командовал капитан-лейтенант А.И.Казарский, оказался зажатым между 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем». Бриг принял бой, а потери русских моряков в результате были на удивление малы.

Линейный корабль «Азов» под руководством адмирала Михаила Лазарева отличился в 1827 году. Тогда корабль принял участие в национальном освободительном восстании греков. Экипаж выдержал неравное сражение одновременно с пятью турецкими кораблями. Сражение продолжалось около четырех часов и закончилось уничтожением османского флота.