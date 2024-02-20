На 5-м километре обустраивают пешеходные зоны

На транспортно-пересадочном узле 5-го километра Балаклавского шоссе приводят в порядок тротуары. Работы продлятся до 15 марта.

Дорожники обустраивают пешеходные зоны. Они заменят бортовой камень, асфальтируют тротуары и дорожки, установят барьерные ограждения, сообщили в в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, извинившись перед жителями за временные неудобства.

С 1 января 2024 года на 5-м километре Балаклавского шоссе изменилась схема посадки и высадки пассажиров в троллейбусы и автобусы. Теперь пассажирам на «бесшовных пересадках» не нужно переходить на противоположную сторону дороги.