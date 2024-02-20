Минэнерго настаивает на проведении конкурса по строительству генерации на юге РФ

Министерство энергетики России настаивает на проведении конкурса по строительству новой генерации в энергосистеме юга, к предложению Ростеха есть вопросы по технологической части, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на пресс-конференции в ходе Дня энергетики на международной выставке «Россия».

«Вопрос еще в проработке, он сложнее, чем просто предложение Ростеха. К этому предложению нужно относиться с технологической точки зрения — на каком виде топлива, где его взять, есть ли оборудование, насколько это оборудование является российским и по крайней мере импортозамещенным», — приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что нужно искать наиболее оптимальное решение, в том числе учитывая вопросы выдачи мощности, есть ли газ для генерации, и какое оборудование будет использовано.

«Пока мы решаем эту проблему. Требования к проведению конкурса — мы их разрабатываем и поэтому будем проводить там конкурс. Мы считаем, что конкурс нужно проводить, потому что пока не все вопросы решены. Есть другие предложения, и нам нужно найти оптимальные», — пояснил Н.Шульгинов.

Министр добавил, что конкурс планируется провести в 2024 году.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что госкорпорация «Ростех» попросила президента РФ без конкурса отдать ему строительство новой генерации в Крыму и Тамани общей мощностью 1 ГВт. Госкорпорация рассчитывает построить новые энергоблоки на своих же площадках — «Ударной» и «Таврической» ТЭС — к 2027–2028 годам. В проекте предлагается использовать выпускаемые Ростехом газовые турбины ГТД-110М, а также привлечь иранских поставщиков.

О конкурсе на строительство новой генерации на юге РФ

Заседание правительственной комиссии по конкурсу на строительство новой генерации на юге России может состояться в марте — апреле 2024 года, сообщал в январе замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Актуальный объем дефицита в Юго-Западной части энергосистемы юга составляет не менее 857 МВт с возможностью увеличения до 1,3 ГВт, следует из схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2024-2029 годы.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.