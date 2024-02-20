«Лунную ночь» Айвазовского продали за 92 миллиона рублей

Картина «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, написанная в 1878 году, была продана на аукционе 18 февраля за 92 миллиона рублей. Ранее украинские СМИ предположили, что Россия выставит на аукцион картину Ивана Айвазовского «Лунная ночь», пропавшую из Симферопольского художественного музея в 2014 году. Однако, как сообщают аукционисты, речь идет о двух разных полотнах.

Полотно Айвазовского с видами на Константинополь, выставленное на торгах, было приобретено в 2008 году в Швеции на аукционе Stockholms Auktionsverk. Полотно датируется 1878 годом. Вторая «Лунная ночь» представляет собой вид Черного моря у Крымского побережья в районе Феодосии и датируется 1882 годом. Картина хранилась в Симферопольском художественном музее.

«Никаких доказательств у той стороны, которая предъявляла странные обвинения, нет», — сказал C.Подстаницкий ТАСС.

Говоря об итогах аукциона, эксперт отметил, что картину удалось реализовать по довольно хорошей цене, однако надежды на 100 млн рублей не оправдались.

«Изначально это была ориентировочная цена, предположительная. Когда дошла цена, на которую был согласен продавец и никого более активного не оказалось — в этом и смысл аукциона, выявить реальную рыночную стоимость — к сожалению, наши надежды на 100 миллионов не оправдались. Но 92 миллиона, согласитесь, очень хорошая цена», — пояснил он.

Российские искусствоведы считают фейком обвинения с украинской стороны в незаконной реализации картины.

«Эта ситуация выглядит достаточно комично, хотя, конечно, крови аукционному дому она наверняка подпортила. Она была вызвана тем, что у Айвазовского гигантское количество картин, из них несколько десятков называются «Лунная ночь». Когда Украина потеряла Крым, она автоматически объявила все экспонаты крымских музеев украденными, заявила их в розыск и подала в базу Интерпола. Там есть картина под названием «Лунная ночь» Симферопольского музея», — сказала ТАСС искусствовед, арт-блогер Софья Багдасарова.

Как отметил искусствовед, специалист Третьяковской галереи Кирилл Светляков, Айвазовский писал быстро и оставил после себя большое количество работ. «Но российский музей никогда бы не пошел на реализацию на аукционе вещей из музейных фондов», — подчеркнул К.Светляков.