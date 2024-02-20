Крымские разработчики компьютерных игр вышли в финал Всероссийского конкурса «Начни игру»

Среди создателей видео-и мобильных игр из Крыма есть даже десятиклассники. Бороться за победу на конкурсе, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта, будут 400 геймификаторов — создателей компьютерных игр.

На финал Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей, приедут геймификаторы из 60 регионов страны, а также из Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы. Четыре дня они будут защищать авторские разработки перед инвесторами, а также решать индивидуальные и командные задания в онлайн- и офлайн-формате. Также финалисты смогут пройти собеседования в лучшие российские ИТ-компании на вакансии разработчиков.

Пятеро крымчан претендуют на победу по индивидуальному направлению «Партнерский кейс». Это ученики 10 класса Дмитрий Бодрых и Ярослав Резников из Симферополя, гендиректор ООО «Альтрена Плюс» из Судака Александр Лесков, а также создатели игр из Феодосии, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Всероссийский конкурс «Начни игру» поддержан Наблюдательным советом АНО «Россия – страна возможностей» под председательством президента РФ Владимира Путина. Конкурс является масштабной площадкой для развития у молодых людей компетенций и знаний в области разработки и управления игровыми проектами.