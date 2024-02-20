Яхтенную марину построили на 17 процентов

Готовность яхтенной марины на сегодня составляет 17 процентов. Такую информацию 19 февраля на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он также доложил о продвижении проекта благоустройства Таврическая набережная, проект архитектурного облика которой согласован на архитектурно-художественном совете. Правда, добавил, что кое-какие моменты все-таки надо будет перепроектировать.

Он же напомнил В.Путину о недостроенной в Балаклаве еще в украинский период гостинице, так называемом доме Пляса и доложил о ее демонтаже.

«Выиграли там все суды», – доложил М.Развожаев.