Земельных участков, принадлежащих иностранцам, стало в пять раз меньше

В Севастополе продолжается работа по установлению местонахождения иностранных владельцев земельных участков, которые являются приграничными и не могут принадлежать иностранцам.

По информации Севреестра, на 1 января 2021 года в Севастополе было зарегистрировано 1994 прав иностранных субъектов в отношении 1827 приграничных земельных участков. Через три года — на 1 января 2024 года — зарегистрировано уже 455 прав в отношении 428 земельных участков.

Севреестр совместно с УМВД России по Севастополю провел работу по установлению иностранных граждан — правообладателей приграничных земельных участков, которые сменили гражданство на гражданство Российской Федерации. Соответствующие изменения внесены в госреестр недвижимости.

Напомним, в соответствии с Земельным кодексом РФ иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях. Восемь из 10 муниципальных округов Севастополя Указом Президента России были внесены в перечень приграничных территорий в марте 2020 года. В список вошли Ленинский, Гагаринский, Нахимовский, Балаклавский, Андреевский, Качинский, Орлиновский муницпальные округа и город Инкерман.

В Крыму до введения запрета на владение иностранцами землей в приграничной зоне таких участков было более 11,5 тысячи. На 1 января 2024 года их остается порядка пяти тысяч. В перечень пограничных территорий в Республике Крым входят 19 из 25 муниципальных образований.

По закону, если имущество не было отчуждено иностранным собственником самостоятельно в установленный срок, то по заявлению властей и по решению суда оно подлежит принудительной продаже с выплатой экс-владельцу стоимости, определенной судом.