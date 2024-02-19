Вьюнок под запретом

Постановление о запрете подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В тексте документа говорится, что семена ипомеи трехцветной содержат в своем составе эргин (LSA) — производное лизергиновой кислоты. Это токсичное, галлюциногенное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством.

Согласно постановлению, за выращивание десяти и более кустов ипомеи по статье 231 УК: незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества грозит наказание от административного штрафа до двух лет лишения свободы.

При этом штраф будут выписывать конкретно за ипомею трехцветную. Дело в том, что семейство вьюнковых достаточно широкое. Есть множество сортов вьюнов, которые по-прежнему можно выращивать на даче, и за это ничего не будет.

Всего в список запрещенных к культивации растений внесено 12 новых позиций, среди которых значатся и другие наркосодержащие растения, такие как гармала, турбина щитковидная и другие.