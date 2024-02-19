В лагере «Горный» построят модульную столовую

Средства на строительство модульной котельной были перераспределены в рамках бюджетной росписи на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы на заседании городского правительства 16 февраля.

По словам и.о.директора департамента финансов, средства поступят сразу департаменту капитального строительства (минуя департамент образования) в объеме более 105,5 млн рублей.

По словам и. о.директора департамента финансов Алексея Плотникова, средства будут перераспределены сразу заказчику в лице Единой дирекции капитального строительства.

Как потом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, модульная столовая будет установлена уже весной, еще до начала оздоровительного сезона. Также в рамках комплексной модернизации лагеря «Горный» на территории прокладывают новые сети водоснабжения.

Кроме того, в рамках бюджетной росписи средства перераспределили департаменту транспорта на развитие станций зарядки электромобилей, департаменту здравоохранения, а также на функционирование спасательной службы Севастополя.