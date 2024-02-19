Тепловикам выделили 600 млн рублей за недополученные доходы

ГУПС «Севтеплоэнерго» выделили субсидию в 600 млн рублей в качестве компенсации недополученных доходов в сфере теплоснабжения. Постановление принято 16 февраля на заседании правительства Севастополя.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Николая Битосова, средства для Севтеплоэнерго выделены, чтобы заплатить межтарифную разницу по газу за 2023 год.

По заверениям тепловиков, они выставляют населению счета за предоставляемые услуги по тарифам, ниже экономически обоснованных. Разницу им ежегодно компенсируют из федерального центра.