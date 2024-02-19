Стихи Владимира Орлова — для детей и взрослых

Детский поэт Владимир Орлов внешне на автора книжек для детей похож не очень: ни очков, ни растрепанной шевелюры, ни протертого на локтях твидового пиджака. Вместо всего этого — подвижный, спортивного вида мужчина средних лет.

Таким его и увидели пришедшие на очередной концерт в Доме офицеров флота зрители, большая часть которых — дошкольники, младшие школьники и их родители. Тому, чтобы этот концерт состоялся, поспособствовали многие люди и организации, включая федерацию ММА (смешанных единоборств) в Севастополе. Дети и есть его целевая аудитория В.Орлова, для которой он сочиняет стихи — искренние и добрые.

Рассказ автора о себе оказался короче, чем о творчестве: родился в Севастополе, учился в школе №6, писать стихи начал в восьмом классе.

Два лесника в тайге густой

Пилили лес одной пилой.

И если б рядом не бродил медведь

могли б мы этот лес не лицезреть, — так тогда В.Орлов сформулировал закон относительности.

По-настоящему заняться стихотворчеством его побудило появление на свет двух собственных дочерей. Для них он начал придумать целые сказочные сериалы, сначала в прозе, потом в стихах, но непременно с оттенком воспитания, а иногда, даже философии: первое — для детей, второе — для взрослых.

Так в 2017 году сложилась книжка в стихах «Братцы Карандаши», которая в 2019 году по итогам областного конкурса «Владимирская книга года» названа Книгой года в номинации «Детская литература».

Главные персонажи книжки — два Карандаша, резинка Ластик и автор, который находится за кадром. Про книжку сам В.Орлов говорит, что написана она для детей, но адресована родителям.

— Сейчас воспитание носит характер искривленного сознания, поэтому стихи, которые я пишу и читаю для детей, очень понятны и взрослым, — рассказал он «Севастопольской газете».

Буква с буквой подружились,

Стали дружно в ровный ряд,

Друг за друга зацепились,

собираясь, как отряд.

Что, не видели такого?

Ряд из букв зовется «слово».

Продолжается движенье,

Слово к слову приросло,

Ряд из слов, в одно мгновенье

Увеличилось число.

И такое слов строение

Называют «предложение».

Хочешь тексты понимать?

Научись, мой друг, читать.

На своих встречах-концертах В.Орлов, помимо стихов из книжки «Братцы карандаши», читает стихи из пока не изданных книг: «Прибамбасенки» и «Семейная анатомия», которые он создает в соавторстве с художником Альбертом Гарафутдиновым. Свои новые произведения он называет не назидательной стихотворной формой, не лишенной иронии и даже гротеска, высмеивающей ситуации, поведенческие принципы и условности.

— Уровень литературы в сегодняшнем социуме очень низкий, чему есть объяснение. Книжка для того и сделана, чтобы на уровне, понятном взрослым и детям, перейти от озорной игровой формы к академической, фундаментальной литературе, — считает В.Орлов. И читает стихотворение, в котором раскрывается большой эмоциональный мир маленького человека, в котором формируется его психология.

В стихотворении рассказывается детсадовце Вове, у которого папа «трижды герой космонавтный подводник» и объект невероятной гордости Вовы, попросту забывает забрать сына из детского сада.

— ... он трижды герой

космонавтный подводник!

И в садик меня ежедневно отводит.

Он — самый заслуженный в мире артист,

А после всех подвигов папа — таксист, — защищает не пришедшего вовремя за сыном отца перед сверстниками Вова. Отличный посыл, чтобы задуматься взрослым о ценностях, которые они прививают детям.

К сожалению, найти книгу «Братья Карандаши», которую так полюбили дети, в книжных магазинах не получится. Зато ее можно купить в интернете или обратившись непосредственно к автору по электронному адресу multisamovar@gmail.com.