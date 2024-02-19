Ремонтировать подпорные стены в Ушаковой балке не торопятся

Проектно-изыскательские работы на реконструкцию двух подпорных стен на Корабельной стороне московская компания «Экотектор» в указанный в госконтракте срок не выполнила.

Приостановка работ была связана с отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены подпорные стены. Об этом стало известно из ответа департамента городского хозяйства, данного на информационный запрос «Севастопольской газеты».

«На сегодняшний день работы по контракту не завершены. [...]Задержка с выполнением работ связана с отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены подпорные стены. [...] 8 декабря подрядчик получил все необходимые документы, подготовленные ДИЗО, а 15 декабря заказчиком были отправлены письма исполнителю с просьбой возобновить работы. [...] Прохождение госэкспертизы запланировано на конец второго квартала 2024 года», — указано в ответе.

В прошлом году ГКУ «Управление по эксплуатации городского хозяйства» подписало два контракта на 12,5 миллионов рублей с единым подрядчиком — ООО «Экотектор» на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию двух подпорных стен в районе ул.Адмирала Макарова напротив домов 11 и 13, а также вдоль береговой линии пляжа «Ушакова балка». Длина стены вдоль пляжа «Ушакова балка» — 154 метра. Длина второй стены, расположенной между жилым комплексом и железнодорожными путями — 45 метров.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен был провести топографическую съемку, инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические и иные изыскания. Проекты должны были быть готовы к 10 декабря прошлого года. А в 2024-м — начаться реконструкция подпорных стен, защищающих территории балки от оползневых явлений.

Оползня нет или есть?

Необходимость реконструкции подпорных стен на оползневоопасных склонах Ушаковой балки тема более чем актуальная. На это неоднократно обращали внимание властей жители ул.Адмирала Макарова. Люди опасаются, что их дома сползут в балку и просят власти прекратить многоэтажное строительство на опасных склонах, правильно организовать ливнеотводы, укрепить подпорные стены.

Летом прошлого года после июльского ливня оползень частично обрушил земельный участок, где размещалась детская площадка «Полянка» дома на ул.Адмирала Макарова, 13. После ноябрьского урагана, бушевавшего в ночь на 27 ноября, активисты микрорайона обнаружили на дороге, ведущей к Угольной пристани, опасный разлом. По словам общественников, там дорожное полотно зависло в воздухе. Море разбило часть опорной стены, разделяющей береговую полосу между пляжем «Ушакова балка» и Угольной бухтой, и теперь оползень больше ничего не сдерживает.

Севприроднадзор, куда жители микрорайона также обращались, утверждает, что домам на Адмирала Макарова ничего не угрожает — оползней там нет. Но жители уверены в противоположном. Их беспокойство основывается на результатах геологических исследований ООО «Алсион Технологии», которое в октябре 2019 года выполняло госконтракт по мониторингу геоэкологических процессов на территории Севастополя. В документе зафиксированы факторы к образованию оползня: «На склоне существует опасность возникновения полноценного оползня. Это вопрос времени».