Попросил отметить 80-летие освобождения Севастополя на федеральном уровне

Губернатор подчеркнул уникальность предстоящего события для Севастополя и всей страны и обратился с просьбой уделить этой знаковой дате особое внимание и уважение, по примеру того, как это было сделано в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от немецких захватчиков.

«Я бы хотел Вас попросить дать поручение Правительству на федеральном уровне сделать оргкомитет по примеру Ленинграда. Во-первых, чтобы на федеральном уровне эта дата не осталась незамеченной. А во-вторых, чтобы тоже Вы дали поручение — [осуществить] выплаты для жителей осаждённого Севастополя и тех, кто награждён медалями за оборону и освобождение Севастополя, их совсем немного осталось, из Президентского фонда», — изложил свою просьбу М.Развожаев.

В своем телеграм-канале М.Развожаев написал, что во время встречи он доложил В.Путину об итогах развития Севастополя за 2023 год.

«Обсудили основные экономические показатели, строительство ключевых для города объектов, главные задачи на ближайшее время», — отметил глава Севастополя.