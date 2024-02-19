На бесплатные участки в Севастополе претендуют более семи тысяч участников СВО

По его словам, пока в собственность участникам СВО передали 443 участка.

«...Но мы сейчас фонд формируем, межуем. Будем обеспечивать, но в очередь поставили уже 7259 на бесплатные участки, четыре сотки под ИЖС», — сказал глава Севастополя.

Он также отчитался о принятии и действии в Севастополе закона по поддержке участников СВО и членов их семей.

«784 человека — это, конечно, те добровольцы, которые идут на контракт, мы дополнительную выплату делаем, как все главы регионов. И остальные — это компенсация оплаты жилищно-коммунального хозяйства правительством итак далее», — объяснил губернатор.

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков героям специальной военной операции. Соответствующее распоряжение главы государства «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» опубликовано 19 декабря 2022 года.

В августе 2023 года в правительстве Севастополя сообщили, что первым 447 участникам СВО и членам их семей отправлены уведомления о предоставлении бесплатных земельных участков в собственность.