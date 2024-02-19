«Город Марии» невозможно смотреть без слез

— О чем спектакль? На этот вопрос очень сложно ответить коротко и однозначно. Я думаю, что все-таки он о том, как человеку выживать, когда он оставлен в сложнейших условиях. К сожалению, люди остались в ситуации, когда они могли рассчитывать только на своих близких или на самих себя. Но в такой момент они объединяются и становятся сильнее. Он о силе духа, желании выжить. Именно эта сила и желание выжить помогли такому огромному количеству людей сохранить себя, — рассказала режиссер-постановщик Анжелика Добрунова.

По словам А.Добруновой, спектакль — это даже не рассказ о событиях. Он больше о переживаниях самих героев. В постановке «Город Марии» есть и личные воспоминания режиссера. В те дни А.Добруновой не было в Мариуполе, она ставила спектакль в Одессе, но в городе, где начались военные действия, осталась ее семья. В Мариуполь ее не впустили, а связи с дочерью практически не было. И это, по ее словам, очень страшно, когда ты не знаешь, что с твоим ребенком.

Репетиции спектакля «Город Марии» в театре им.Луначарского начались с середины января. Все севастопольские актеры, задействованные в постановке, настолько прониклись историей своих коллег, что при просмотре складывается ощущение, что они говорят о себе.

— Мы быстро сработали в репетициях. Дольше шла моя подготовка к этому спектаклю, сбор историй. Мало кто из мариупольцев хочет об этом говорить, но тем не менее, они понимают, что их истории нужны и важны. Возможно, я бы тоже не решилась на постановку, если бы не режиссер Григорий Лифанов, это его просьба. Когда есть такой человек, который говорит: расскажи, мне это нужно, тогда начинается такая работа, — объяснила режиссер.

«Город Марии» нельзя назвать пьесой. Это именно документальная драма, где каждый герой читает монолог, общаясь с журналистом, задающим вопросы. Начинается постановка с того, что в Мариупольском театре идет премьера спектакля, она прошла успешно, и вот уже артисты начали давать интервью... Но внезапно выключается свет, гремят взрывы. Потом актеры начинают говорить о своей жизни в те февральские дни, а ключевым моментом становится день 16 марта, когда театр взорвали.

По словам А.Добруновой, для нее было сложнее поставить именно документальную драму, а не обычную пьесу, потому что она — участник этих событий. Но была необходимость поделиться этим с людьми.

— Очень много в спектакле о разговоре с богом, о молитвах, о том, как это спасает. Когда человек начинает разговаривать с богом, — уходит все лишнее, — считает режиссер-постановщик.

По мнению заместителя директора театра Луначарского Аксиньи Норманской, ставить спектакли об СВО, о том, что происходит сейчас, еще не время. Потому что еще нет итога, а мы находимся в процессе движения к победе.

— Но есть вещи не менее важные и правдивые — свидетельства об этой войне, которые мы как театр не можем не озвучить и это, в первую очередь, свидетельства о Мариуполе. Наша задача — рассказать правду, особенно молодым людям, потому что так случилось, что информации сейчас очень много и она имеет разную интерпретацию, — считает А.Норманская.

Для А.Добруновой это вторая работа в театре им.Луначарского. В прошлом году она поставила добрый спектакль «Ретро» о взаимоотношениях поколений. Он с большим успехом уже год идет на основной сцене. Сейчас режиссер работает в музыкальном театре в Симферополе. У нее есть несколько проектов, в том числе, запланирована поездка в Мариуполь.

Ну а пока режиссер и артисты с нетерпением ждут отзывов зрителей о «Городе Марии». Для актеров театра им.Луначарского — это первый подобный опыт работы в таком жанре. В спектакле нет спецэффектов и каких-то ярких костюмов – все просто, но в то же время пронзительно: слезы у зрителей наворачиваются буквально каждую секунду.

— Помню тот страшный день. В подвале соседнего дома спрятались люди. А укропы, отходя на другие позиции, поджигали дома. И вот один из них, зная, что в подвале люди, закрутил петли на дверях проволокой и крикнул напарнику: «Факел готов, поджигай!» Женщина из нашего дома стала кричать, что нужно спасать людей. Мы бросились спасать, рядом со мной был убит снайпером мой сосед, парень 25 лет. Я никак не мог поверить, что так в одну секунду, так жестоко, не стало молодого парня, — расскажет зрителям один из героев.

Другие вспоминают, что паники сначала не было, несмотря на звуки взрывов и выстрелов. Не было осознания реальности происходящего. Некоторые актеры решили спрятаться в театре с уверенностью, что с учреждением культуры ничего не случится. Понемногу театр стал превращаться в «теремок» — люди все пребывали и пребывали. У кого-то оказались небольшие запасы еды, в том числе, взятые с продуктовых складов, а у кого-то не было ничего.

— Моя героиня — молодая актриса. И я не могу не думать о том, что на ее месте могла оказаться я. Я сама — дончанка и жила в Мариуполе. Стараюсь все-таки не думать о том, что было бы, если бы я не уехала оттуда 15 лет назад. Очень страшные вещи не хочется примерять на себя. Но хочется рассказать эту историю, чтобы люди понимали, что это происходит здесь и сейчас. В то время, когда мы гуляем по городу и сидим в кафе, кто-то сидит в подвале. Это наши сегодняшние реалии, — говорит актриса Валентина Огданская.

А.Добрунова рассказала журналистам о судьбе прототипов героев ее спектакля — их дальнейшая жизнь сложилась хорошо. Многие уехали из Мариуполя и сейчас продолжают работать в театрах, а вот мариупольская труппа претерпела изменения.

— Труппа частично другая. в разрушенном городе остались немногие профессионалы, пришлось набрать новых. Туда пока не едут выпускники солидных учебных заведений. Город восстанавливается, как только возникнет новое здание — его обещают построить в канун 2025 года — туда обязательно приедут режиссеры, актеры и все будет хорошо, — уверена режиссер.

Зрителей кроме самого спектакля-откровения ждет сюрприз. Всем раздадут программки с открытками, на которых воспитанники детского дома нарисовали ангелов. Точнее, их рисунки превратили в открытки. Каждому зрителю предложат написать на них теплые слова и пожелания нашим бойцам. Эти открытки обязательно найдут своих адресатов — волонтеры передадут послания на передовую.