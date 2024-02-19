Газификация Севастополя осложняется наличием заповедников

Процесс газификации в Севастополе проходит непросто, поскольку на местности располагаются различные заповедники, особо охраняемые природные территории (ООПТ), сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 февраля.

В марте 2023 года глава государства поставил властям Севастополя задачу довести работу по газификации до нужного результата и сообщить, если понадобится какая-то дополнительная помощь.

«Продолжаем газификацию. Непросто идет, потому что везде у нас там заповедники, особые природные территории. Вы прекрасно знаете эти места, и там, к сожалению, трассировки постоянно меняются, тем не менее делаем», — цитирует рассказ М.Развожаева президенту ТАСС.

По словам губернатора, готовится подведение магистрального газопровода в Байдарскую долину.

На сайте Севприроднадзора сообщается, что на территории города Севастополя расположены 19 ООПТ регионального значения: один природный парк, шесть заказников и 12 памятников природы. Заповедников в Севастополе нет.