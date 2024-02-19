Археологи продолжат экспедиционные работы в Херсонесе

«Мы будем продолжать в Херсонесе, потому что окончание работ на месте будущего парка «Херсонес Таврический» еще не означает, что у нас больше нет задач — камеральные работы, к примеру, продолжаются, и мы наверняка что-то будем еще доделывать. <...> Как всегда, мы будем продолжать работы по раскопкам Акры, это особая экспедиция, где наши специалисты задействованы частично на земле, частично под водой — очень интересный проект, давно идущий. Рассчитываю на отличные результаты — у нас не бывает года без каких-то по-настоящему крупных открытий», — сказал А.Поляков, отвечая на вопрос ТАСС о планах ИИМК РАН на 2024 год.

Всего в институте на этот год запланировано около 40 экспедиций — некоторые из них стали уже традиционными, так как ведутся многие годы. Это, например, исследование Рюрикова Городища под Новгородом, исследования Старой Лаги, а также очень крупные и интересные палеолитические экспедиции.

Археологические работы в Южном пригороде, а также строительство будущего парка «Херсонес Таврический» стали возможны при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история» при содействии Министерства обороны РФ. Исторический культурный слой здесь — более девяти метров, он включает в себя напластования от эпохи эллинизма до новейшего времени, насыщен объектами, ранее не встречавшимися на территории Северного Причерноморья.

Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом) основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея — крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в. На рубеже новой эры город почти полностью ушел под воду в результате трансгрессии Черного моря.