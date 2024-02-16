В севастопольском такси работают 73% самозанятых

Об этом на заседании правительства 15 февраля сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев, представляя проект постановления, касающийся приведения региональных порядков перевозки пассажиров и багажа в соответствие с требованиями федеральных законов.

Основным новшеством является введение реестров перевозчиков, транспортных средств и службы заказов, которые согласно законодательству

ведутся департаментом транспорта в электронном виде и используются федеральной системой такси

Изменение коснулись не только юрлиц, но и самозанятых.

– На сегодня, из всех выданных разрешений 73 % – самозанятые. Законодатель дал самозанятым право осуществлять деятельность, связанную с такси для того, чтобы вывести из тени всех нелегальных таксистов, для осуществления ими деятельности в правовом поле, – пояснил С.Таматаев.

По его словам, законодательство в отношении самозанятых таксистов ужесточено, для попадания в реестр нужно предоставить водительское удостоверение, справку об отсутствии судимости за умышленное преступление. Кроме того, необходимо иметь подтвержденный водительский стаж не менее 3 лет.