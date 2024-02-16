В Севастополь может прийти «Яндекс.такси»

Информацию о возможном приходе интернет-агрегатора «Яндекс-такси» в Севастополь 15 февраля на заседании правительства Севастополя озвучил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

Таким образом он отреагировал на вопрос губернатора Михаила Развожаева о перспективах прихода в Севастополь крупных интернет-агрегаторов.

По словам П.Иено, в настоящее время ведутся переговоры, вопрос прорабатывается совместно с замгубернатора Марией Литовко.

– Приход крупного агрегатора на рынке отрегулирует, в том числе требования к самим транспортным средствам, – отметил П.Иено.

По информации директора департамента транспорта Станислава Таматаева, на сегодня в реестре Севастополя зарегистрированы более 2013 единиц автомобилей такси, более 280 перевозчиков.

Сейчас на 1000 севастопольцев приходятся четыре машины. Для сравнения, в Москве – в два раза больше.