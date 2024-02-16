Утвердили эскиз памятной медали к 10-летию Русской весны

На заседании правительства города 15 февраля утвердили эскиз медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». Победитель был назван по результатам конкурса, проведенного департаментом внутренней политики с 17 по 24 января.

В конкурсе приняли участие севастопольцы в возрасте от восьми до 78 лет. Всего поступило 42 заявки-эскиза от детей и профессиональных художников, половину эскизов нарисовали дети. Исходя из этого, критерии оценивания в двух категориях различались, отдельно были выбраны победители среди детей, отдельно — среди профессионалов.

Первое место среди детских эскизов заняла ученица Севастопольской школы искусств— Анна Вышегородцева. Победителем среди взрослых стала преподаватель этой школы Марина Воронежская. Ее эскиз и будет принят в работу для дальнейшего производства медали.

На аверсе работы М.Воронежской изображена площадь Нахимова, на которой идет митинг народной воли. На реверсе автор поместила памятник Затопленным кораблям, и надпись по кругу «Севастополь — патриотическая столица России».

Как прозвучало на заседании, медалью будут награждены участники событий Русской весны, а также деятели, внесшие ощутимый вклад в развитие города. Методика определения достойных награждения будет определена специальным положением, в котором укажут категории награждаемых и порядок вручения медали.